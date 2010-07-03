В Китае 19 горняков заблокированы под землей

Заблокированными под землей в результате затопления шахты в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая оказались 19 горняков, сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло на железном руднике в уезде Сюнькэ. В момент аварии в шахте находились 43 горняка. На поверхность поднялись только 24 человека.

В настоящий момент под землей остаются ещё 19. На месте работают специалисты экстренных служб, готовится спасательная операция.