Движение на Осташковской улице восстановили после аварии – ЦОДД

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Движение транспорта на Осташковской улице восстановили после аварии с грузовиком и легковушкой, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

ДТП произошло в районе дома 28. Грузовой и легковой автомобили полностью перекрыли проезжую часть в сторону области после пересечения с улицей Широкая. Специалисты организовали объезд по встречным полосам, движения было затруднено в обоих направлениях. Уточнялось, что в результате происшествия погиб человек.

Еще одна авария случилась на той же улице у дома 3, ее участниками стали КамАЗ и автомобиль Mitsubishi. Пострадал человек, который находился в легковушке.

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