Число погибших в результате вооруженных столкновений в Судане достигло 83 человек

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

В результате вооруженных столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования республики погибли 83 человека. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на данные ВОЗ.

Кроме того, с начала боевых действий в стране различные ранения получили 1126 человек. Ранее сообщалось о 56 погибших и 595 пострадавших.

Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ. Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш организовал переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Стороны конфликта в Судане согласились прекратить столкновения на три часа

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