Суд в Красноярске арестовал подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу

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Подросток, планировавший совершить нападение на школу в Красноярске, арестован на два месяца, до 17 июня. Решение вынес Железнодорожный районный суд города, сообщает ТАСС.

14-летнего подростка задержали 16 апреля. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

Подросток признался, что готовился устроить стрельбу 19–20 апреля, но из-за переноса учебного процесса в дистанционный формат решил изменить дату на более поздний период.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".