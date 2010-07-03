Обвиняемый в убийстве адвоката в Москве предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего Марата Янбухтина, который обвиняется в убийстве адвоката на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

Янбухтин обвиняется по статьям "Убийство, совершенное по найму", "Незаконный оборот оружия" и "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере".

В отношении лиц, организовавших убийство адвоката, уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование этого дела продолжается.

Вечером 26 апреля 2017 года неизвестный дважды выстрелил в 40-летнюю Наталью Вавилину, которая числилась в Московской коллегии адвокатов и являлась председателем столичной коллегии адвокатов "Дельфи".

Убийство произошло в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте. 29 мая 2017 года Янбухтина задержали.