Обвиняемый в убийстве адвоката в Москве предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего Марата Янбухтина, который обвиняется в убийстве адвоката на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.
Янбухтин обвиняется по статьям "Убийство, совершенное по найму", "Незаконный оборот оружия" и "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере".
В отношении лиц, организовавших убийство адвоката, уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование этого дела продолжается.
Вечером 26 апреля 2017 года неизвестный дважды выстрелил в 40-летнюю Наталью Вавилину, которая числилась в Московской коллегии адвокатов и являлась председателем столичной коллегии адвокатов "Дельфи".
Убийство произошло в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте. 29 мая 2017 года Янбухтина задержали.
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