СК проверяет информацию о людях, живущих в сгоревшем доме в Подольске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет информацию о бездействии властей Подольска, которые уже пять лет не расселяют частично сгоревший жилой дом, сообщает Агентство "Москва".

Сюжет об аварийном доме вышел в среду в эфир федерального канала. Здание частично уничтожил пожар, но в нем продолжают жить люди, другая же часть погорельцев вынуждена снимать жилье.

Местной жительнице с двумя детьми городская администрация предлагает жилье из маневренного фонда, непригодное и опасное для проживания.

Следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в ролике. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале апреля в Подольске произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи. От удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась еще с одной машиной.