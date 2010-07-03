СК попросил арестовать мужчину, угрожавшего сотруднице столичного метро

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Следственный комитет просит арестовать мужчину, взявшего в заложники сотрудницу метро в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ГСУ.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что мужчина имел ранее судимости за мошенничество и грабеж. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.

По данным источника, перед нападением мужчина находился в длительном запое, его проверят на вменяемость.

Ранее сообщалось, что мужчина 1973 года рождения закрылся в отдельном от станции "Технопарк" помещении. Он был вооружен молотком и угрожал сотруднице подземки, требуя вызвать руководство метрополитена.

В СК подчеркнули, что благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции злоумышленника задержали в течение часа, а сотрудницу подземки освободили.

Представители метрополитена уточнили, что в результате инцидента сотрудница не пострадала.