Житель Царицына разжег костер на кухне своей квартиры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Житель Царицына разжег костер на кухне собственной квартиры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 17 апреля в доме на Кантемировской улице. Уточняется, что мужчина не получил никаких повреждений.

На место происшествия были вызваны пожарные, сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего.