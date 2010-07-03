Учительница избила пенсионерку из-за замечания о громкой музыке

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Жительница Башкирии заявила в полицию об избиении пожилой матери учительницей сельской школы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Жительница поселка Прибельский в Башкирии разместила в группе "Подслушано Кармаскалы" в социальной сети "ВКонтакте" сообщение, что на ее 78-летнюю мать подняла руку завуч по воспитательной работе.

"7 апреля во втором часу ночи заведующая по воспитательной работе Кинзягулова Алена Николаевна на замечания моей матери ветерана труда о прекращении громкой музыки из машины нанесла телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Женщина сообщила, что врачи диагностировали у ее матери закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также многочисленные гематомы в области лица и левого бедра.

Сейчас правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего.