Две школы эвакуируют в Бронницах после сообщения о "минировании"

Фото: depositphotos/thisisarto

Две школы эвакуируют в подмосковных Бронницах после сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Сообщается, что эвакуация проходит в школах №1 и №2. На место происшествия уже отправлены кинологи.

Ранее сотрудники экстренных служб проверяли информацию об угрозе взрыва в одной из точек сети универмагов распродаж Familia. Сообщение о взрывном устройстве поступило в полицию от анонимного источника.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в столичном регионе начали поступать в правоохранительные органы в конце января. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. В конце марта эвакуировали людей из мечети на улице Хачатуряна.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.