Пожар на территории НПО "Алмаз" ликвидирован

Два складских помещения загорелись на территории НПО "Алмаз" на севере Москвы.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города, пожар на территории НПО удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали.
Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика Расплетина расположено на Ленинградском проспекте, 80. Основали его в 1947 году. Сегодня это системообразующее предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей".
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