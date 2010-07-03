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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный похитил около 50 птиц из голубятни в Мытищах, сообщает Агентство "Москва".

Расположена голубятня в деревне Осташково. Злоумышленник проник внутрь и забрал голубей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.