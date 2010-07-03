ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске по факту хищения 300 млн рублей

Управление ФСБ России по Челябинской области начало проверки в Специальном конструкторском бюро "Турбина" в Челябинске по факту хищения более 300 миллионов рублей.
Средства выделили в рамках гособоронзаказа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативные мероприятия проводятся с утра среды, добавил он.
Пресс-служба Ростеха подтвердила обыски на предприятии СКБ "Турбина" в Челябинске.
В конце марта стало известно, что в России стало больше преступлений, совершенных в форме мошенничества. Показатель в январе-феврале текущего года увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года.
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