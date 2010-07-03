Часы за 3 млн рублей украли у постояльца отеля в Москве

В столичном отеле у постояльца похитили швейцарские часы Breguet стоимостью три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Как уточнили правоохранители Агентству "Москва", инцидент произошел 16 апреля. Мужчина 1989 года рождения обратился в полицию и рассказал, что его обокрали в гостинице на Кутузовском проспекте.

По словам мужчины, у него пропали швейцарские часы марки Breguet. Стоимость элитного аксессуара достигает трех миллионов рублей. Полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.