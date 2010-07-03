Более 20 школ закрыты в штате Колорадо после угроз вооруженной женщины

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В американском штате Колорадо закрыли более 20 школ после угроз вооруженной женщины, сообщает в четверг телеканал NBC News.

Сообщается, что сотрудники полиции находятся в школах. Многие учебные заведения закрыты в районе Колумбайн и Маунтэнс. К поискам подозреваемой подключилось Федеральное бюро расследований.

По информации правоохранителей, 18-летняя американка Сол Паис прибыла в указанный штат в понедельник вечером. Она угрожала школам в районе города Денвер.

Фотографии подозреваемой и описание ее внешности размещены в Twitter местного шерифа. Заметивших ее просят сразу позвонить в полицию.

Сообщается, что среди закрытых школ – школа "Колумбайн", которая обрела мировую известность после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. В тот день погибли 13 человек.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди атаковали мечети в Новой Зеландии. В ходе перестрелки погибли не менее 27 человек.