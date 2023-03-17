Силовики пришли с проверкой в два московских бара из-за подозрений в поддержке ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве силовики устроили проверку в барах Underdog и La Virgen из-за подозрений в их причастности к финансированию ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника агентства, правоохранители также проверяют отдельных посетителей этих заведений. На страницах самих баров в соцсетях указано, что в пятницу и субботу, 17 и 18 марта, заведения не будут работать.

Ранее общественники движения "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой привлечь комика Руслана Белого к ответственности за дискредитацию российской армии и публичные призывы к экстремизму.

До этого стало известно, что в Самарской области суд оштрафовал за дискредитацию ВС России депутата Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание президента РФ Федеральному собранию с лапшой на ушах.

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