Движение на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта восстановили после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на МКАД перед развязкой с Ленинским проспектом восстановлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее на внешней стороне 46-го километра столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.

Как сообщало "Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали два человека. Также уточнялось, что столкнулись такси Kia и "Жигули".

Ранее два человека пострадали в аварии на юге Москвы. На пересечении улиц Ясеневая и Воронежская столкнулись Mercedes и Range Rover. Внедорожник выбросило на тротуар. Один пострадавший находится в больнице.

До этого три машины столкнулись на МКАД в районе Весловского проезда. Авария с участием автомобилей Mercedes, Peugeot и такси произошла на внешней стороне 15-го километра автодороги.