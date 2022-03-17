Движение на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта восстановили после ДТП

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта на МКАД перед развязкой с Ленинским проспектом восстановлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее на внешней стороне 46-го километра столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.
Как сообщало "Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали два человека. Также уточнялось, что столкнулись такси Kia и "Жигули".
Ранее два человека пострадали в аварии на юге Москвы. На пересечении улиц Ясеневая и Воронежская столкнулись Mercedes и Range Rover. Внедорожник выбросило на тротуар. Один пострадавший находится в больнице.
До этого три машины столкнулись на МКАД в районе Весловского проезда. Авария с участием автомобилей Mercedes, Peugeot и такси произошла на внешней стороне 15-го километра автодороги.
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП
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