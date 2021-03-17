Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:47

В Нижневартовске автобус преградил дорогу медведю и спас человека

происшествия регионы

Видео: "Вконтакте"/"Новости Сургута СИА-ПРЕСС"

Медведя, гулявшего по улицам Нижневартовска (ХМАО), поймали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как медведь бежит по тротуару за мужчиной, однако пугается проезжающего мимо транспорта. От испуга животное бросилось в сторону промышленного предприятия, где его поймали представители охотнадзора. Сейчас на месте происшествия работают службы ГО и ЧС и Росгвардии.

В пресс-службе отметили, что никто из жителей города не пострадал.

Животное усыпили. Владельцем хищника оказался местный бизнесмен, который держал медведя в клетке на территории одного из гостиничных комплексов.

Ранее в Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя. Птицу вырубили изо льда, отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться. После того как лебедь почувствовал себя лучше, его отнесли обратно на озеро и отпустили на волю.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать