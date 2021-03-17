В Нижневартовске автобус преградил дорогу медведю и спас человека

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Медведя, гулявшего по улицам Нижневартовска (ХМАО), поймали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как медведь бежит по тротуару за мужчиной, однако пугается проезжающего мимо транспорта. От испуга животное бросилось в сторону промышленного предприятия, где его поймали представители охотнадзора. Сейчас на месте происшествия работают службы ГО и ЧС и Росгвардии.

В пресс-службе отметили, что никто из жителей города не пострадал.

Животное усыпили. Владельцем хищника оказался местный бизнесмен, который держал медведя в клетке на территории одного из гостиничных комплексов.

Ранее в Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя. Птицу вырубили изо льда, отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться. После того как лебедь почувствовал себя лучше, его отнесли обратно на озеро и отпустили на волю.