СК возбудил дело по факту гибели четверых детей при пожаре в Красноярском крае

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Фото: Главное управление МЧС по Красноярскому краю
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели четверых детей при пожаре в жилом доме в Красноярском крае. Об этом заявили в региональном управлении СК.
"В Красноярском крае по факту гибели четверых детей в результате пожара возбуждено уголовное дело", – подтвердили в ведомстве агентству РИА Новости.
Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Как отметил представитель СК, предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. При этом в данный момент проверяются и другие возможные версии случившегося.
Пожар произошел ранее в городе Лесосибирск на улице Микрорайон Северный. Огонь охватил двухэтажный жилой дом.
В результате случившегося погибли четыре ребенка. Кроме того, женщина 1965 года рождения и 12-летний ребенок были госпитализированы.
В данный момент пожар на месте происшествия потушен.
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