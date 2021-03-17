СК возбудил дело по факту гибели четверых детей при пожаре в Красноярском крае

Фото: Главное управление МЧС по Красноярскому краю

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели четверых детей при пожаре в жилом доме в Красноярском крае. Об этом заявили в региональном управлении СК.

"В Красноярском крае по факту гибели четверых детей в результате пожара возбуждено уголовное дело", – подтвердили в ведомстве агентству РИА Новости.

Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как отметил представитель СК, предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. При этом в данный момент проверяются и другие возможные версии случившегося.

Пожар произошел ранее в городе Лесосибирск на улице Микрорайон Северный. Огонь охватил двухэтажный жилой дом.

В результате случившегося погибли четыре ребенка. Кроме того, женщина 1965 года рождения и 12-летний ребенок были госпитализированы.

В данный момент пожар на месте происшествия потушен.