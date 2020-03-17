СК предъявил обвинение мужчине в избиении сожительницы до смерти в Москве

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Следственный комитет (СК) предъявил мужчине обвинение в избиении сожительницы до смерти в квартире на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

"Установлено, что мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес своей сожительнице несколько ударов в область живота, от которых она впоследствии скончалась", – заявила Иванова.

В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что двухлетний ребенок просидел двое суток в квартире на Партизанской улице с телом умершей матери 1993 года рождения. Известно, что в квартире также находился сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения.

Проводятся проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. По их итогам будет принято процессуальное решение. По некоторым данным, погибшая недавно перенесла операцию на сердце. Опеку над ребенком погибшей могут получить родственники.