На территории госпиталя в Балашихе произошел пожар

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В подмосковной Балашихе произошло возгорание в здании. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошел в здании по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Купавна, улица Академика Горшкова, дом № 4.

На место ЧП прибыли спасатели. Они ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится филиал №3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.