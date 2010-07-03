Труп мужчины обнаружили на остановке в Новокосине

Фото: depositphotos/blinow61

На востоке столицы у остановки общественного транспорта обнаружили тело человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой источник в полиции.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 17 марта, в районе Новокосино на улице Николая Старостина. К месту выехали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства уточняются.