Движение на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО восстановили после пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение на участке улицы Адмирала Корнилова в ТиНАО восстановлено после пожара в бытовке на автозаправочной станции. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Последствия пожара полностью локализованы. Все спецслужбы убыли. Движение восстановлено", – указано в заявлении ведомства.

Возгорание на АЗС в поселении Сосенском произошло накануне, 16 февраля. По данным оперативных служб, здесь загорелась бытовка, после чего огонь перекинулся на резервуар с топливом. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Для ликвидации пожара потребовалось перекрыть движение на улице Адмирала Корнилова. Из-за возгорания в районе места происшествия задерживались маршруты автобусов № 433 и 600.

