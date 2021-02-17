Движение на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО восстановили после пожара

17 февраля, 21:32
Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Движение на участке улицы Адмирала Корнилова в ТиНАО восстановлено после пожара в бытовке на автозаправочной станции. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Последствия пожара полностью локализованы. Все спецслужбы убыли. Движение восстановлено", – указано в заявлении ведомства.
Возгорание на АЗС в поселении Сосенском произошло накануне, 16 февраля. По данным оперативных служб, здесь загорелась бытовка, после чего огонь перекинулся на резервуар с топливом. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Для ликвидации пожара потребовалось перекрыть движение на улице Адмирала Корнилова. Из-за возгорания в районе места происшествия задерживались маршруты автобусов № 433 и 600.
Пожар на заправке в ТиНАО потушили
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