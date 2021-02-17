Семья выпавшей с 13-го этажа в Москве девочки на учете не состоит – детский омбудсмен

13:58
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Семья выжившей после падения с 13-го этажа девочки не состоит на учете, сообщает Агентство "Москва".
Накануне вечером школьница выпала из окна жилой многоэтажки на улице Братиславской. Девочка приземлилась на автомобиль и выжила, с серьезными травмами пострадавшую отправили в детскую больницу.
"Семья девочки, выпавшей с 13-го этажа дома на юго-востоке Москвы, на учете не состоит", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее сообщалось, что девочка выпала из окна с 14-го этажа на юго-востоке Москвы. Позже выяснилось, что инцидент произошел на 13-м этаже. Сейчас детали происшествия уточняются полицией.
В минувший понедельник на востоке столицы из окна шестнадцатого этажа жилого дома на улице Новокосинской выпала девушка. Пострадавшая приземлилась на заснеженный козырек подъезда и выжила, но получила серьезные травмы. Сейчас девушка госпитализирована.
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