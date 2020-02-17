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Общество

11:04

Пять цехов с нелегальными мигрантами обнаружили в Кунцеве

происшествия общество

Фото: ГУ МВД по г. Москве

В Кунцеве выявили нарушение законодательства о трудовой деятельности мигрантов. Полиция обнаружила, что на одном из комбинатов функционирует пять цехов по производству питания, в которых работают иностранцы.

Деятельность 35 нелегальных мигрантов была пресечена на комбинате на Молодогвардейской улице.

"По результатам проверки выявлено 12 нарушений миграционного законодательства РФ", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерину Гузь.

Отмечается, что троих иностранцев привлекли к ответственности по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России – их оштрафовали и выдворили за пределы страны. Помимо этого, было возбуждено 12 дел об административном расследовании по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты вывезли из России больше 5 триллионов рублей. Отмечается, что это только те деньги, которые иностранцы отправили на родину через платежные системы. Сколько вывезли в виде наличных – посчитать невозможно.

Трудовые мигранты вывезли из России больше 5 трлн рублей

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