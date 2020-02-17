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В мире

10:17

Японца приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Японии местного жителя приговорили к смертной казни за то, что он убил 19 инвалидов. Страшный инцидент произошел в 2016 году, передает "Газета.ру".

Отмечается, что Сатоси Уэмацу набросился с ножом на постояльцев организации для людей с ограниченными умственными возможностями, базирующейся в Сагамихаре. В результате жертвами поножовщины стали 19 пациентов с инвалидностью, еще 20 человек пострадали.

Позднее выяснилось, что Уэмацу был сотрудником этой лечебницы, однако за несколько месяцев до случившегося уволился по собственному желанию. На допросе он признался, что намеренно решил избавить постояльцев от мучений, поскольку не видит в них людей.

Ранее пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

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