На западе Москвы произошло повреждение электрического кабеля

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Повреждение электрического кабеля произошло на западе Москвы, угрозы населению нет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ столицы.

Инцидент произошел при проведении строительных работ в Можайском районе. Несколько домов на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе обесточены.

Место инцидента огорожено. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники коммунальных служб.