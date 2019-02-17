Более 1500 человек эвакуировали в Париже из-за бомбы времен Второй мировой

На севере Парижа эвакуировали 1600 человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны. Об этом написала мэр французской столицы Анн Идальго на своей странице в Twitter.
"Этим утром рядом в районе Порт-де-ла-Шапель из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны было эвакуировано 1600 человек", – написала она.
Ce matin aux côtés des habitants de la porte de la Chapelle. En raison du déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale, 1600 personnes sont évacuées du quartier. Les services municipaux les accompagnent. #Paris18 https://t.co/LOkoI4Xiq2 via @LeParisien_75
В связи с инцидентом на место были вызваны работники муниципальных служб.
Ранее в январе авиабомбу времен Второй мировой войны нашли в Чехии. Для ликвидации заряда потребовалось провести эвакуацию жителей 20 домов. Инцидент произошел в поселении Богуславице на северо-востоке страны. Вес бомбы – более 100 килограммов. Процедура ликвидации заняла около часа.
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