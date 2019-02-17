Москвичка организовала наркопритон в квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция выявила и ликвидировала наркопритон в квартире на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным полиции, 38-летняя москвичка систематически предоставляла квартиру на улице Кустанайская наркозависимым людям для употребления запрещенных веществ.

В результате обследования жилого помещения были обнаружены предметы, свидетельствующие о том, что в квартире употребляются наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что 31-летний приезжий из Ростовской области делал "закладки" с героином на голубятне в Южном Тушине.