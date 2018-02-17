Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в столичном детском саду

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Роспотребнадзор начал проверку в детском саду на юге Москвы из-за очага острой кишечной инфекции, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в дошкольном отделении "Дельфиненок" школы №492. По состоянию на 17 февраля среди детей, посещающих сад, зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, из них шесть человек госпитализировали в инфекционные стационары города.

В учреждении отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке и в групповых. Также организован забор анализов у всех детей, сотрудников дошкольных групп и сотрудников комбината детского питания.

По предварительным данным, острая кишечная инфекция у детей не является отравлением. Пять дошкольных групп закрыты на карантин с 19 по 26 февраля для проведения профилактических мероприятий.

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