ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу данных о военных РФ Украине

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Кременского района ЛНР, который передавал Украине данные о местах дислокации российских военных и техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк ведомства.

"Руководствуясь личными мотивами в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям, (житель Кременского района) осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении СВО", – говорится в сообщении.

Полученную информацию мужчина передавал украинской армии через интернет-мессенджер.

До этого под Псковом задержали жителя Крыма по делу о госизмене. По данным спецслужб, мужчина фотографировал и записывал на видео места расположения российской военной техники. В дальнейшем он направлял материалы украинской стороне.



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