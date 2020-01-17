Суд рассмотрит дело об убийстве девушки-блогера

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33-летний житель Подмосковья пойдет под суд за убийство девушки-блогера, тело которой обнаружили прошлым летом в чемодане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

26 июля 2019 года мужчина в квартире на улице Пырьева более 19 раз ударил ножом в шею, голову и тело свою 25-летнюю знакомую. Затем он положил тело девушки в чемодан, убрался в квартире, забрал свои вещи и уехал.

Тело на следующий день обнаружил арендодатель. Обвиняемого задержали 30 июля. На допросе мужчина признал вину и сообщил, что мотивом убийства стали оскорбления со стороны девушки.