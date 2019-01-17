Внедорожник за 4 млн рублей угнали на севере Москвы

Автомобиль Range Rover стоимостью около четырех миллионов рублей похитили в столичном районе Левобережный. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

О краже внедорожника заявил москвич, работающий заместителем директора организации, который является отцом хозяйки иномарки. С его слов, автомобиль был припаркован в районе дома 71г по Ленинградскому шоссе.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас устанавливается личность преступника.