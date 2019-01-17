При взрыве газового баллона в Мурманской области погиб один человек

В результате взрыва газового баллона в Мурманской области один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.
Инцидент произошел в Ловозерском районе. В гараже местного жителя взорвался баллон автомобиля ЗИЛ. Имеются данные об одном погибшем. Еще одному врачи оказали помощь на месте, третьему потребовалась госпитализация.
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