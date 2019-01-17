Число погибших при пожаре в типографии в Петербурге возросло до трех

По информации экстренных служб, число погибших при пожаре в типографии на юго-западе Санкт-Петербурга выросло до трех, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в помещении ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" на Ленинском проспекте произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. Между вторым и третьим этажами обрушились перекрытия.

К настоящему времени пожар локализован. По информации МЧС, происходит тление в завалах на общей площади 50 квадратных метров.