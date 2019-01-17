Уголовное дело возбудили по факту продажи младенца в роддоме Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве возбудили уголовное дело по факту продажи ребенка в роддоме при городской клинической больнице №29 имени Баумана. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

По информации правоохранителей, 11 ноября 2012 года в больницу поступила женщина на 39-й неделе беременности. На следующий день у нее родилась дочка.

"Мать и ребенок чувствовали себя нормально и пробыли в роддоме до 16 ноября 2012 года", – уточнили в правоохранительных органах Агентству "Москва". Однако в день выписки мать передала новорожденную девочку другой женщине, чьим именем она представилась при поступлении в больницу.

"Передача ребенка происходила в здании роддома. Валентина Козлова, которая на данный момент сменила фамилию и имя, до сих пор воспитывает Светлану, выдавая ее за свою дочь", – рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело о торговле несовершеннолетним было возбуждено 16 января 2019 года. Следствие продолжается.