Уголовное дело возбудили по факту продажи младенца в роддоме Москвы

В Москве возбудили уголовное дело по факту продажи ребенка в роддоме при городской клинической больнице №29 имени Баумана. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
По информации правоохранителей, 11 ноября 2012 года в больницу поступила женщина на 39-й неделе беременности. На следующий день у нее родилась дочка.
"Мать и ребенок чувствовали себя нормально и пробыли в роддоме до 16 ноября 2012 года", – уточнили в правоохранительных органах Агентству "Москва". Однако в день выписки мать передала новорожденную девочку другой женщине, чьим именем она представилась при поступлении в больницу.
"Передача ребенка происходила в здании роддома. Валентина Козлова, которая на данный момент сменила фамилию и имя, до сих пор воспитывает Светлану, выдавая ее за свою дочь", – рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело о торговле несовершеннолетним было возбуждено 16 января 2019 года. Следствие продолжается.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.