В школе дизайна ВШЭ произошло короткое замыкание

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Короткое замыкание произошло в здании школы дизайна Высшей школы экономики на Малой Пионерской. Обошлось без последствий, передает Агентство "Москва".

По информации агентства, пожара не было. Людей из здания не эвакуировали, пожарные бригады на место не выезжали.

Ранее стало известно, что экстренные службы столицы проверяют информацию о возгорании в школе дизайна НИУ ВШЭ в центре столицы.