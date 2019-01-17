Полиция начала проверку после заявления Милонова о свингер-клубе в Москве

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Полиция проверяет информацию о работе частного свингер-клуба в одном из домов в Москве после заявления Виталия Милонова.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, жалоба от депутата поступила 16 января. В ней говорилось, что в нежилом доме на Волгоградском проспекте работает частный свингер-клуб.

Ранее Милонов в очередной раз высказался о деятельности экстрасенсов. Депутат предложил снять новый сезон шоу "Битва экстрасенсов" на Новой Земле, чтобы проверить участников на выживаемость.