Четырех человек спасли при пожаре в доме на севере столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожарные спасли несколько человек в ходе ликвидации возгорания в доме на севере Москвы.

Огонь вспыхнул в доме № 78 на Флотской улице. Там загорелась часть квартиры на пятом этаже и два балкона на пятом и шестом этажах.

Пожарные спасли четырех человек, двух из которых сейчас осматривают врачи. Также из дома вывели 10 человек.

Сообщение о возгорании поступило в 10:11. Огонь полностью потушили в 10:41. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.