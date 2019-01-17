Москвич зарезал мать и покончил с собой

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В квартире жилого дома на юго-востоке столицы обнаружили тела женщины и ее сына. Следственный комитет инициировал проверку, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Трофимова. В ходе ссоры мужчина 1984 года рождения нанес матери не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений женщина 1962 года рождения скончалась.

После произошедшего мужчина покончил с собой. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.