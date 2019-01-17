На японском острове Кутиноэрабу началось извержение вулкана

Национальное метеорологическое управление Японии объявило о начале извержения вулкана на небольшом острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, передает ТАСС.
Вулканический остров расположен в префектуре Кагосима. Его площадь составляет около 38 квадратных километров, а население не превышает 150 человек. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками.
В связи с извержением вулкана местным жителям было приказано эвакуироваться. В прошлом году на этом же острове произошло извержение вулкана Синдакэ. Эвакуация местного населения также проводилась.
Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью извержения данного вулкана, которое может привести к катастрофическим последствиям.
В мае 2015 года неожиданное извержение на Кутиноэрабу стало причиной эвакуации всего населения острова. Тогда уровень опасности был повышен до пятого. Столбы дыма и пепла поднялись на высоту 9 километров. Жители смогли вернуться на остров только спустя полгода.
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