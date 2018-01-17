Площадь пожара на рынке "Садовод" возросла до 300 квадратных метров

Площадь пожара на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы возросла до 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, в тушении пожара принимают участие 93 человека, 29 боевых пожарных расчетов, к ликвидации привлечен вертолет.

Возгорание происходит на первом этаже трехэтажного павильона, есть угроза распростронения огня.

Из горящего павильона эвакуировали 40 человек обслуживающего персонала. Информация о пострадавших не поступала.

Затруднения движения на МКАД в районе пожара нет.