Пострадавших в результате задымления в автобусе на севере столицы нет

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пострадавших в результате задымления в рейсовом автобусе возле метро "Речной вокзал" нет.

Как пояснили в "Мосгортрансе", в автобусе №857 произошло незначительное задымление проводки. Водитель самостоятельно устранил его, сообщает Агентство "Москва".

Автобус направили в парк для проведения дополнительного техосмотра и выяснения причин случившегося. Отмечается, что из-за ЧП движение на дорогах не задерживалось.

Инцидент произошел в среду, 17 января, примерно в 17:00 на улице Фестивальная. Ранее сообщалось, что в рейсовом автобусе произошло возгорание.