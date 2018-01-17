Самолет "России" не выпустили из Канкуна из-за подлежащих депортации пассажиров

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании "Россия" не выпустили из аэропорта Канкуна из-за четырех подлежащих депортации пассажиров.

Чартерный рейс FV5882 должен был вылететь 16 января на самолете Boeing-747 в 18:10 по московскому времени. Но внезапно поступило требование эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов: на этом же рейсе должны быть депортированы четыре гражданина Армении. По этой причине аэропорт не разрешал вылет.

Пассажиры ждали вылет четыре часа, и самолет был готов вылететь после 22:00. С 22:15 до 0:25 самолет ожидал разрешения, которое мексиканские авиационные власти не дали. По требованиям российского авиационного законодательства, связанным с безопасностью полета, у экипажа закончилось рабочее время. Соответственно, рейс перенесли 17 января, сообщает Агентство "Москва".

Получить разрешение на вылет авиакомпании сможет после начала рабочего дня у представителей авиационных властей Мексики – не ранее 20:00 17 января по Москве. Представители сторонней туристической компании расселяют пассажиров.

Ранее сообщалось, что около 500 российских туристов из России не могут вернуться в страну из-за долга авиакомпании "Россия". Уточнялось, что у компании есть долг за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун.