Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около 500 туристов из России не могут вернуться в страну из-за долга авиакомпании "Россия", рассказала почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

Согласно информации аэропорта, у компании имеется долг за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун. По этой причине пассажиров чартерного рейса FV5882 высадили из самолета после восьми часов ожидания вылета в салоне, сообщает РИА Новости.

Вольперт уточнил, что сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Сведений о вылете самолета пока нет.