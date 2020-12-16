Спустя 20 лет суд вынес приговор сбежавшему из воинской части и убившему знакомого

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Мужчину, который 20 лет назад сбежал из воинской части и убил своего знакомого, осудили на 11 лет колонии. Информация об этом представлена на сайте Генпрокуратуры РФ.

Осенью 1999 года гражданин покинул часть, а перед Новым годом во время конфликтной ситуации выстрелил в своего знакомого из оружия и убил его. Злоумышленника задержали только в июле 2020 года.

"Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Жабина", – уточняется на сайте.

Его признали виновным в убийстве и дезертирстве. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее мужчину, избившего сына металлической трубой в Москве, приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Кунцевский районный суд признал уроженца Киргизии Эмилбека Жунусова виновным по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".