Заведующую кафедрой биофака МГУ обокрали на работе на 600 тыс рублей

16:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У заведующей кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ Елизаветы Бонч-Осмоловской украли 600 тысяч рублей из сейфа в рабочем кабинете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Днем 15 декабря в полицию поступило сообщение от гражданки Елизаветы Бонч-Осмоловской, работает заведующей кафедрой микробиологии на биологическом факультете МГУ. Потерпевшая рассказала, что долгое время откладывала из зарплаты деньги и хранила в рабочем кабинете в сейфе сумму в 600 тысяч рублей, ключи держала в этом же кабинете", – рассказал источник.
Женщина сообщила, что в понедельник, 14 декабря, она увидела, что замок на двери в ее кабинет сломан, а сама дверь приоткрыта. Пройдя в помещение, она обнаружила, что в замок сейфа был вставлен ключ, а деньги отсутствовали.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, в ближайшее время может быть заведено уголовное дело.
Ранее в Москве неизвестный украл деньги из сумки продавца инструментов на юго-востоке Москвы. Полицейским удалось установить, что в торговый павильон вошел неизвестный и, воспользовавшись невнимательностью заявительницы, украл из ее сумки деньги. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.
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