В офисе "Т-Платформы" в Москве проходят обыски – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи проводят обыски в офисе "Т-Платформы" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По неподтвержденной информации, в офисе ведется изъятие документов. Источник сообщает, что в следственных мероприятиях участвуют шесть человек с участием сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и налоговой инспекции.

В марте текущего года в отношении генерального директора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко было возбуждено уголовное дело. Он был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным СМИ, речь может идти о нарушениях при заключении контракта между "Т-Платформы" и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 350 миллионов рублей.

Компания "Т-Платформы" основана в 2002 году. Она производит компьютеры "Таволга терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1".

