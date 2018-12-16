Более 40 человек пострадали при взрыве и пожаре на севере Японии

Более 40 человек получили травмы в результате взрыва и пожара в кафе в городе Саппоро на японском острове Хоккайдо. Такие данные приводит телеканал NHK.

По информации телеканала, всех пострадавших доставили в больницы города. Уточняется, что врачи оценивают состояние одного из раненых как тяжелое.

После взрыва и пожара двухэтажное здание кафе обрушилось. Причины инцидента устанавливаются.