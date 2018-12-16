Покровку оцепили из-за подозрительного чемодана

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

На улице Покровка обнаружен бесхозный подозрительный чемодан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Черный чемодан размером 50 на 40 сантиметров находится возле автомобиля Peugeot, припаркованного между стоянкой и детской площадкой в районе дома 4.

На место прибыли экстренные службы, выставлено оцепление. После проверки чемодана полицией угроза не подтвердилась.

В начале декабря в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ) обнаружили закрытый бесхозный контейнер. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб проверили предмет и установили, что он не представлял опасности.

